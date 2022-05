Un ricordo di Annalucia Lomunno Raccontava il sud e la Puglia fuori dagli schemi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 31 maggio 2022)di bellezza soave ma, più ancora, come un seme che al giro di secolo avrebbe dovuto far fiorire una nuova letteratura pugliese, non retorica, non vittimista, bensì ironica e sgargiante. Qualche giorno fa è morta all’improvviso cinquantenne – la notizia è stata diffusa dopo i funerali – e sui giornali trovo solo copincolla d’agenzia, in cui la si cita per “Rosa sospirosa”, romanzo Piemme nella longlist dello Strega 2001, “molto apprezzato per il suo linguaggio intriso di dialettismi pugliesi e di espressioni familiari al mondo dei giovani di allora”. Nessuno menziona la caratteristica saliente dello straordinario libro, un miscuglio vertiginoso di vernacolo e latino che, con ambizione folenghiana, era l’unico modo di raccontare una storia sordida di porno fatto in casa senza risultare né moralisti né morbosi. ...