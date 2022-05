Ultime Notizie – Ucraina, Guriev: “Bando a petrolio primo passo, poi tetto a prezzi” (Di martedì 31 maggio 2022) “L’obiettivo non è quello di bloccare il flusso del petrolio e del gas russo in Europa, ma del flusso di denaro europeo in Russia”, riassume l’economista russo che nel 2013 ha lasciato il suo Paese per trasferirsi in Francia, Sergei Guriev, in una intervista all’Adnkronos, a margine del Festival internazionale dell’economica di Torino, dove è intervenuto oggi, sottolineando l’opportunità di introdurre un tetto al prezzo del petrolio e del gas. Il Bando alle importazioni del 90 per cento del petrolio russo varato da poche ore dall’Unione europea “è un primo passo, senza il quale Putin sarebbe stato molto contento”. “Fino a ieri i mercati credevano che ci sarebbe stato un altro veto da parte di Viktor Orban”, precisa l’economista. “La decisione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) “L’obiettivo non è quello di bloccare il flusso dele del gas russo in Europa, ma del flusso di denaro europeo in Russia”, riassume l’economista russo che nel 2013 ha lasciato il suo Paese per trasferirsi in Francia, Sergei, in una intervista all’Adnkronos, a margine del Festival internazionale dell’economica di Torino, dove è intervenuto oggi, sottolineando l’opportunità di introdurre unal prezzo dele del gas. Ilalle importazioni del 90 per cento delrusso varato da poche ore dall’Unione europea “è un, senza il quale Putin sarebbe stato molto contento”. “Fino a ieri i mercati credevano che ci sarebbe stato un altro veto da parte di Viktor Orban”, precisa l’economista. “La decisione ...

