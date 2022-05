Ucraina, Parlamento sfiducia commissaria diritti umani Denisova (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Parlamento di Kiev ha sfiduciato la commissaria Ucraina per i diritti umani, Lyudmila Denisova. A spiegarne le ragioni è Pavel Frolov, parlamentare del partito del presidente ‘Servitore del popolo’, che ha denunciato il “sistematico inadempimento dei suoi poteri di organizzare corridoi umanitari, di proteggere e scambiare prigionieri, di opporsi alla deportazione di persone e bambini dai territori occupati e di altre attività per i diritti umani”, “incomprensibile concentrazione su numerosi dettagli di ‘crimini sessuali commessi in modo innaturale’ e ‘stupri di bambini’ nei territori occupati, che non sono stati dimostrati con prove e che hanno solo danneggiato l’Ucraina”. Inoltre ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Ildi Kiev hato laper i, Lyudmila. A spiegarne le ragioni è Pavel Frolov, parlamentare del partito del presidente ‘Servitore del popolo’, che ha denunciato il “sistematico inadempimento dei suoi poteri di organizzare corridoitari, di proteggere e scambiare prigionieri, di opporsi alla deportazione di persone e bambini dai territori occupati e di altre attività per i”, “incomprensibile concentrazione su numerosi dettagli di ‘crimini sessuali commessi in modo innaturale’ e ‘stupri di bambini’ nei territori occupati, che non sono stati dimostrati con prove e che hanno solo danneggiato l’”. Inoltre ...

