Torino-Juventus: ecco la deadline per trovare un accordo per Mandragora (Di martedì 31 maggio 2022) Da diversi giorni ormai i contatti tra il Torino e la Juventus si stanno facendo sempre più insistenti: l'obiettivo della società... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Da diversi giorni ormai i contatti tra ile lasi stanno facendo sempre più insistenti: l'obiettivo della società...

Pubblicità

forumJuventus : (GDS) 'Juventus-Atalanta: intrigo Demiral. Bergamaschi non convinti del riscatto, Il difensore torna a Torino?'?… - _Morik92_ : Marko #Pjaca rientrerà alla #Juventus. Il giocatore non verrà riscattato dal #Torino ? - ZonaBianconeri : RT @market_newss: #market #Juventus e #Torino parleranno per discutere di #Mandragora e #Pjaca. ??Prima situazione: non è scattato l’obbligo… - market_newss : #market #Juventus e #Torino parleranno per discutere di #Mandragora e #Pjaca. ??Prima situazione: non è scattato l’o… - infoitsport : Torino, i granata hanno deciso: Pjaca non verrà riscattato dalla Juventus -