Salvini a Mosca: anche Giorgetti prende le distanze (Di martedì 31 maggio 2022) La notizia di un possibile viaggio a Mosca da parte del leader della Lega, Matteo Salvini, sta attirando critiche, anche all’interno della Lega. anche il ministro Giorgetti richiama Salvini. Intanto, i giornali russi acclamano Salvini. Il leghista ha così annunciato di aver annullato il suo viaggio in Russia. “Salvini è stato costretto a rinunciare al Leggi su periodicodaily (Di martedì 31 maggio 2022) La notizia di un possibile viaggio ada parte del leader della Lega, Matteo, sta attirando critiche,all’interno della Lega.il ministrorichiama. Intanto, i giornali russi acclamano. Il leghista ha così annunciato di aver annullato il suo viaggio in Russia. “è stato costretto a rinunciare al

