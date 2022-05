RAI2 | CATERINA BALIVO CONDUCE HELP | LO SHOW CHE AIUTA A PRENDERE LE DECISIONI

(Di martedì 31 maggio 2022) Non solo “Chi vuole sposare mia mamma?”, il nuovo datingdell’autunno di Tv8, ma primatornerà in Rai per condurre un’altra novità. Parliamo di “– Ho un dubbio” che vedremo nell’estate di. Avete una decisione dae non sapete quale sia la scelta giusta? Non sapete se accettare o rifiutare una proposta di matrimonio o un nuovo lavoro oppure siete indecisi sul nome da dare a vostro figlio? Arriva in soccorso, su, il 28 e 29 luglio e poi ogni giovedì in seconda serata, “– Ho un dubbio”, il nuovo programma condotto dachele persone auna decisione rispetto a dubbi piccoli o grandi che riguardano la propria ...

