Mediaset | “Non voglio pregare nessuno”: frecciatina infuocata, il conduttore se ne vuole andare (Di martedì 31 maggio 2022) Un noto volto di Mediaset ha ammesso la propria volontà di aria nuova e le sue parole sono inequivocabili. Potrebbe cambiare tutto Mediaset (Youtube)Come ogni fine anno lavorativo, anche in questi giorni si stanno chiudendo molti programmi della programmazione autunno-inverno. Le ultime puntate son quindi ricche di ringraziamenti, di saluti e di promesse per il futuro, nello stesso ambiente o in un altro programma. Sono questi i giorni in cui si inizia a progettare la prossima stagione televisiva, con le reti in ricerca di nuove idee e i conduttori di nuovi ambienti, più stimolanti o più interessanti. Nelle ultime ore, un noto volto di Mediaset si è lasciato andare a una lunga intervista in merito al proprio anno lavorativo, che si sta per concludere. Il conduttore, però, ha svelato un ... Leggi su ck12 (Di martedì 31 maggio 2022) Un noto volto diha ammesso la propria volontà di aria nuova e le sue parole sono inequivocabili. Potrebbe cambiare tutto(Youtube)Come ogni fine anno lavorativo, anche in questi giorni si stanno chiudendo molti programmi della programmazione autunno-inverno. Le ultime puntate son quindi ricche di ringraziamenti, di saluti e di promesse per il futuro, nello stesso ambiente o in un altro programma. Sono questi i giorni in cui si inizia a progettare la prossima stagione televisiva, con le reti in ricerca di nuove idee e i conduttori di nuovi ambienti, più stimolanti o più interessanti. Nelle ultime ore, un noto volto disi è lasciatoa una lunga intervista in merito al proprio anno lavorativo, che si sta per concludere. Il, però, ha svelato un ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden: gli Usa non invieranno missili a medio raggio #usa #presidente #casabianca #biden #ucraina… - sportmediaset : Allegri: 'Dybala si è creduto Messi, De Ligt e Locatelli prossimi leader' #juventus #allegri #dybala… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'La pandemia non è finita, occhi sull'altro emisfero' #robertosperanza #covid… - nockaln : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza: 'La pandemia non è finita, occhi sull'altro emisfero' #robertosperanza #covid #ministrodellasalute #… - pc_947 : RT @simonesalvador: Puntata #33 'In Media(s) Res' | Un Giro d'Italia non indimenticabile, la finale di Champions (Sky vs Mediaset), il mode… -