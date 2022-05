Lombardia: Fontana, 'spero che mio nome unisca, deciderò con centrodestra' (Di martedì 31 maggio 2022) Milano, 31 mag. (Adnkronos) - "Voglio evitare che il mio nome possa essere divisivo e spero che possa aggregare. Nel qual caso sarei ben contento". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Rainews24, parlando di una sua possibile ricandidatura alla presidenza della Regione. "Ci sto pensando, ma come ho sempre detti credo che il valore aggiunto sia la coalizione, l'unità del centrodestra. Ci incontreremo con i rappresentanti e ci parleremo e decideremo insieme", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Milano, 31 mag. (Adnkronos) - "Voglio evitare che il miopossa essere divisivo eche possa aggregare. Nel qual caso sarei ben contento". Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, intervistato da Rainews24, parlando di una sua possibile ricandidatura alla presidenza della Regione. "Ci sto pensando, ma come ho sempre detti credo che il valore aggiunto sia la coalizione, l'unità del. Ci incontreremo con i rappresentanti e ci parleremo e decideremo insieme", ha aggiunto.

Pubblicità

Italpress : Regionali Lombardia, Fontana “Spero che il mio nome unisca e non divida” - Stampregimental : RT @nonleggerlo: Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Lega. Post per #PiazzadellaLoggia, Brescia. Foto: strage di Bologna. Con… - ZenatiDavide : Fontana: “Spero la mia candidatura non divida”: Voglio evitare che il mio nome possa essere divisivo” per la coaliz… - sassuolino : RT @AlessiaCappello: Il Governatore Fontana all’Assemblea di Assolombarda ha raccontato le tante misure di politiche attive della Lombardia… - cicciodevilla : RT @AlessiaCappello: Il Governatore Fontana all’Assemblea di Assolombarda ha raccontato le tante misure di politiche attive della Lombardia… -