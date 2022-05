Liguria, stop alla ricerca del titanio nella zona protetta ai confini del Parco. Il Tar annulla il permesso della giunta Toti: “Incomprensibile” (Di martedì 31 maggio 2022) La Compagnia Europea per il titanio (Cet) non potrà più fare ricerche di minerali nel sottosuolo della zona speciale di conservazione al confine del Parco naturale regionale del Beigua, tra gli entroterra di Genova e Savona. Il Tar della Liguria ha annullato in parte il decreto dirigenziale di febbraio 2021 con cui la giunta di Giovanni Toti aveva autorizzato la società a “effettuare indagini preliminari finalizzate a valutare la distribuzione nonché a definire le concentrazioni di rutilo“, la forma minerale del titanio, al limite dell’area protetta più vasta della regione. Una svolta che aveva fatto infuriare ambientalisti ed enti locali, convinti – non a torto – che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) La Compagnia Europea per il(Cet) non potrà più fare ricerche di minerali nel sottosuolospeciale di conservazione al confine delnaturale regionale del Beigua, tra gli entroterra di Genova e Savona. Il Tarhato in parte il decreto dirigenziale di febbraio 2021 con cui ladi Giovanniaveva autorizzato la società a “effettuare indagini preliminari finalizzate a valutare la distribuzione nonché a definire le concentrazioni di rutilo“, la forma minerale del, al limite dell’areapiù vastaregione. Una svolta che aveva fatto infuriare ambientalisti ed enti locali, convinti – non a torto – che il ...

