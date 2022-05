Libano: Berri eletto presidente del parlamento per la 7a volta (Di martedì 31 maggio 2022) Al ritmo di tamburi e musica ad alto volume poliziotti libanesi in divisa, incaricati di proteggere il parlamento, hanno festeggiato a Beirut la rielezione, per la settima volta consecutiva, di Nabih ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Al ritmo di tamburi e musica ad alto volume poliziotti libanesi in divisa, incaricati di proteggere il, hanno festeggiato a Beirut la rielezione, per la settimaconsecutiva, di Nabih ...

PubblicitĂ

ANSA_med : Libano: Berri eletto presidente del Parlamento per 7a volta. Dopo oltre 2 anni riapre storica sede assemblea in cen… - ANSA_med : Libano: Berri eletto presidente del Parlamento per 7a volta - ForgiaEnrico : #Libano: lo sciita Nabih Berri (Amal) rieletto presidente del Parlamento. Nessun altro candidato (la carica spetta… - IlFarosulMondo : #Libano: #NabihBerri rieletto presidente del parlamento #lebanonelections2022 - OgzeroG : ?? Nuovo Podcast! 'Lo status quo come modalità di governo, tutto cambia perché nulla… intacchi l’autocrazia' su… -