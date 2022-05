(Di martedì 31 maggio 2022) Manchester United e Psg flirtano con lama SergejSavic vorrebbe restare in A per vestire maglia della

Pubblicità

sportli26181512 : Lazio, Milinkovic vuole la Juve: Manchester United e Psg flirtano con la Lazio ma Sergej Milinkovic Savic vorrebbe… - LALAZIOMIA : Lazio, Milinkovic vuole la Juve - WillDormer_ : @sirsetbulismo Biglia e Milinkovic in una sola sessione. Che gran mercato quello della lazio in quella stagione, possiamo dirlo? - alcarazismo_ : Continuare a trattenere Milinkovic chiedendo 80 milioni cash e senza contropartite, nonostante la prima di campiona… - Gallodelcalcio : Mi piacerebbe gustarmi #Milinkovic che bullizza tutti i giocatori della serie B #Lazio #Indicediliquidita -

Tra i 7 rinforzi di mercato chiesti da Sarri, 8 se dovesse partire, la priorità rimane ... Tra incontri e qualche scontro lasi sta avvicinando ai 3 milioni di ingaggio che dovrebbero ...Sondaggio CMITNkunku è riuscito a scalzare persino Sergej- Savic. Il centrocampista serbo dellaè stato infatti votato dal 28,3% dei partecipanti al sondaggio. Più indietro invece ...Quando manca poco alla scadenza del termine ultimo per la presentazione, la società biancoceleste sarebbe, secondo quanto riportato dall'Ansa, l'unica in Serie A a non aver fornito la documentazione s ...Al momento, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non ci sarebbe alcun allarmismo e la situazione rimarrebbe sotto controllo. Fonte: ANSA. TUTTOmercatoWEB.com. foto di Daniele Buffa/Image Sp ...