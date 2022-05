Johnny Depp in Italia: Jeff Beck annuncia un concerto a sorpresa (Di martedì 31 maggio 2022) Johnny Depp suonerà in Italia questa estate durante un concerto che è stato annunciato da Jeff Beck, celebre cantautore con cui l'attore si è appena esibito a sorpresa in Inghilterra. Jeff Beck ha annunciato un nuovo concerto con Johnny Depp, previsto per il 21 luglio 2022, che avrà luogo in Italia presso la Cattolica all'Arena della Regina. Questo nuovo evento va ad aggiungersi a quelli già programmati a Perugia, Gardone Riviera e Pordenone. Mentre tutto il mondo attende il verdetto del processo per diffamazione che Depp ha intentato contro l'ex moglie Amber Heard, la star di Hollywood ha deciso di dedicarsi al suo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 31 maggio 2022)suonerà inquesta estate durante unche è statoto da, celebre cantautore con cui l'attore si è appena esibito ain Inghilterra.hato un nuovocon, previsto per il 21 luglio 2022, che avrà luogo inpresso la Cattolica all'Arena della Regina. Questo nuovo evento va ad aggiungersi a quelli già programmati a Perugia, Gardone Riviera e Pordenone. Mentre tutto il mondo attende il verdetto del processo per diffamazione cheha intentato contro l'ex moglie Amber Heard, la star di Hollywood ha deciso di dedicarsi al suo ...

