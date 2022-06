Il post di Selvaggia Lucarelli per la morte del cane Godzilla (Di martedì 31 maggio 2022) Un commovente post è apparso sul profilo di Selvaggia Lucarelli nel pomeriggio del 31 maggio 2022, nel quale la giornalista romana ha annunciato la morte di Godzilla, il suo amato cane. A emozionare è stata la didascalia su Instagram – molto più simile a una poesia – a cui Lucarelli ha abbinato alcuni teneri scatti nostalgici, che ritraggono lei e la sua famiglia mentre si godono il proprio tempo in compagnia del cagnolino. Come si legge su Il Messaggero, Godzilla, il cavalier king di tre colore diversi, nell’ultimo anno aveva avuto diversi problemi di salute, che lo avevano costretto anche al ricovero in clinica. Fedele amico, era sempre tornato a casa dai suoi affetti, dalla sua padrona e soprattutto da Leon, il figlio di ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 31 maggio 2022) Un commoventeè apparso sul profilo dinel pomeriggio del 31 maggio 2022, nel quale la giornalista romana ha annunciato ladi, il suo amato. A emozionare è stata la didascalia su Instagram – molto più simile a una poesia – a cuiha abbinato alcuni teneri scatti nostalgici, che ritraggono lei e la sua famiglia mentre si godono il proprio tempo in compagnia del cagnolino. Come si legge su Il Messaggero,, il cavalier king di tre colore diversi, nell’ultimo anno aveva avuto diversi problemi di salute, che lo avevano costretto anche al ricovero in clinica. Fedele amico, era sempre tornato a casa dai suoi affetti, dalla sua padrona e soprattutto da Leon, il figlio di ...

