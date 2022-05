Follia a Milano: scala il Duomo e si fa un selfie con la Madonnina (Di martedì 31 maggio 2022) Un polacco classe 1988 fermato dalla polizia dopo aver raggiunto la statua della Madonnina. Denunciato Leggi su ilgiornale (Di martedì 31 maggio 2022) Un polacco classe 1988 fermato dalla polizia dopo aver raggiunto la statua della. Denunciato

Pubblicità

GermanaKlara : @MassiMarz74 A me non sembra lei, ma non ha alcuna importanza. Ma davvero la gente pensa che uno come B., che non s… - giorcaro : @Misurelli77 Io sono di Milano e la lega mi ha sempre fatto schifo. Sinceramente non capisco gli Italiani del sud c… - Betta_1982 : @GretaForse Ho guardato sulla app e mi dà Saronno-T1 8 euro a tratta. Da Ferno quando vado a Milano ne spendo 4,80,… - DanielaGrancini : @HSkelsen @vanabeau A Milano nei paraggi di via Palestro 19 euro al chilo. Follia. - luradany : @madaquiverr Oddio, adoroooo, sei stra bellissimo, stra tenerissimo e stra carinissimuuu, ti adoro alla follia e ve… -