“È stata un’esperienza indimenticabile”: il saluto da brividi di Perisic ai tifosi dell’Inter (Di martedì 31 maggio 2022) É ormai ufficiale nella prossima stagione le strade dell‘Inter e di Ivan Periši? si divideranno. A renderlo pubblico è stato l’attaccante nerazzurro che ha scritto una commovente lettera per salutare tutti i tifosi interisti e ringraziarli dell’appoggio di questi anni. Perisic Addiotifosi Inter“Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia avventura all’Inter termina qui.????Anche se ogni fine segna un nuovo inizio, è importante guardare indietro a questi anni passati e condividere con voi il mio più sincero orgoglio per il lavoro svolto e gli obbiettivi raggiunti insieme.????È stata un’esperienza indimenticabile che ha dato tanto a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 31 maggio 2022) É ormai ufficiale nella prossima stagione le strade dell‘Inter e di Ivan Periši? si divideranno. A renderlo pubblico è stato l’attaccante nerazzurro che ha scritto una commovente lettera per salutare tutti iinteristi e ringraziarli dell’appoggio di questi anni.AddioInter“Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia avventura all’Inter termina qui.????Anche se ogni fine segna un nuovo inizio, è importante guardare indietro a questi anni passati e condividere con voi il mio più sincero orgoglio per il lavoro svolto e gli obbiettivi raggiunti insieme.????Èche ha dato tanto a ...

