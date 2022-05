“Devo monitorare costantemente i reni di mia figlia?” (Di martedì 31 maggio 2022) Buongiorno dottore, condivido con lei il referto relativo a un’ecografia eseguita su mia figlia, di un anno e un mese. Rene sinistro in sede, normali per morfologia, rene destro ptosico e con doppio distretto renale. Diametro longitudinale rene dx 60 mm, Rene sin 80 mm. Bilateralmente regolare spessore ed ecostruttura del parenchima renale. Non si rilevano formazioni espansive solide o liquide né calcoli intrarenali di evidenza ecografica, non segni di calico pielectasia né dilatazione degli ureteri nei segmenti ecograficamente esplorabili. Vescica di volume normale a pareti regolari senza lesioni vegetanti né calcoli né estroflessioni diverticolari. Mi consiglia di fare altri esami come la cistografia? O bisogna semplicemente tenere monitorata la situazione con ecografie ogni 6 mesi ? La bambina non ha mai avuto infezioni urinarie. La ringrazio per la ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 31 maggio 2022) Buongiorno dottore, condivido con lei il referto relativo a un’ecografia eseguita su mia, di un anno e un mese. Rene sinistro in sede, normali per morfologia, rene destro ptosico e con doppio distretto renale. Diametro longitudinale rene dx 60 mm, Rene sin 80 mm. Bilateralmente regolare spessore ed ecostruttura del parenchima renale. Non si rilevano formazioni espansive solide o liquide né calcoli intrarenali di evidenza ecografica, non segni di calico pielectasia né dilatazione degli ureteri nei segmenti ecograficamente esplorabili. Vescica di volume normale a pareti regolari senza lesioni vegetanti né calcoli né estroflessioni diverticolari. Mi consiglia di fare altri esami come la cistografia? O bisogna semplicemente tenere monitorata la situazione con ecografie ogni 6 mesi ? La bambina non ha mai avuto infezioni urinarie. La ringrazio per la ...

