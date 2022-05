Cessione Sampdoria, Vidal: 'Tre soggetti interessati pagano per due diligence' (Di martedì 31 maggio 2022) Ieri gli occhi dei tifosi della Sampdoria erano puntati sul CdA blucerchiato, e il protrarsi della riunione ha suscitato dubbi e curiosità... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Ieri gli occhi dei tifosi dellaerano puntati sul CdA blucerchiato, e il protrarsi della riunione ha suscitato dubbi e curiosità...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Sampdoria: trattativa per la cessione. Con una nuova, eventuale, proprietà potrebbe entrare in lizza #Gattuso per… - dorianoforesto : RT @SampNews24: Cessione #Sampdoria, #Vidal: «Advisor? Non potevo muovermi prima» - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, perché solo ora l'advisor? La giustificazione di #Vidal - SampNews24 : Cessione #Sampdoria, #Vidal: «Advisor? Non potevo muovermi prima» - clubdoria46 : Cessione# Sampdoria, #Vidal conferma soggetti interessati al club. Ma quanti sono? -