Calciomercato Napoli, Arnautovic ha preso la decisione sul suo futuro (Di martedì 31 maggio 2022) Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo, ogni giorno sempre di più: con la fine dei campionati ci stiamo avvicinando notevolmente al mese di luglio, quando inizierà ufficialmente la sessione estiva. Tra le tante voci che stanno girando in queste settimane ci sarebbe anche quella di un eventuale addio di Marko Arnautovic al Bologna, con un interesse del Napoli sullo sfondo. Marko Arnautovic (Getty Images) Arnautovic spiazza tutti: resta a Bologna? L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato un’indiscrezione riguardante il futuro di Marko Arnautovic, centravanti del Bologna finito nel mirino di Napoli e Juventus, ma non solo: secondo il quotidiano, infatti, la volontà del calciatore sarebbe quella di restare in maglia ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 31 maggio 2022) Ilsi prepara ad entrare nel vivo, ogni giorno sempre di più: con la fine dei campionati ci stiamo avvicinando notevolmente al mese di luglio, quando inizierà ufficialmente la sessione estiva. Tra le tante voci che stanno girando in queste settimane ci sarebbe anche quella di un eventuale addio di Markoal Bologna, con un interesse delsullo sfondo. Marko(Getty Images)spiazza tutti: resta a Bologna? L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato un’indiscrezione riguardante ildi Marko, centravanti del Bologna finito nel mirino die Juventus, ma non solo: secondo il quotidiano, infatti, la volontà del calciatore sarebbe quella di restare in maglia ...

Pubblicità

DiMarzio : #Napoli, il punto sul rinnovo di #FabianRuiz: la situazione - GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - cn1926it : #Deulofeu prima alternativa se non dovesse arrivare #Bernardeschi: le ultime - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Seguito dal Napoli, Gollini può andare alla Fiorentina: scambio in corso con l’Atalanta… -