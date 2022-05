Calcio: Galliani, 'scudetto con il Monza? Magari un posto in Europa, Stroppa confermato' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Stroppa è confermato e lo sarebbe stato anche se fossimo rimasti in B. Quando l'ho portato ad Arcore dal presidente lo scorso anno, Berlusconi mi chiese: perché lui? Perché fa giocare bene le squadre, ho risposto". L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani conferma Giovanni Stroppa sulla panchina dei brianzoli anche per la prossima stagione, la prima in Serie A. Il presidente Silvio Berlusconi punta allo scudetto e alla qualificazione in Champions League. "Ma no, la vittoria in campionato è un amusement, un divertimento -spiega Galliani al 'Corriere della Sera'-. Arrivare primi in serie A è tanta roba, pensiamo a fare la nostra scalata, a giocare la nostra stagione al meglio possibile, Magari ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "e lo sarebbe stato anche se fossimo rimasti in B. Quando l'ho portato ad Arcore dal presidente lo scorso anno, Berlusconi mi chiese: perché lui? Perché fa giocare bene le squadre, ho ris". L'amministratore delegato delAdrianoconferma Giovannisulla panchina dei brianzoli anche per la prossima stagione, la prima in Serie A. Il presidente Silvio Berlusconi punta alloe alla qualificazione in Champions League. "Ma no, la vittoria in campionato è un amusement, un divertimento -spiegaal 'Corriere della Sera'-. Arrivare primi in serie A è tanta roba, pensiamo a fare la nostra scalata, a giocare la nostra stagione al meglio possibile,...

