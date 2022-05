Calcio | Allegri ' Locatelli e Vlahovic leader | Dybala torni se stesso'

(Di martedì 31 maggio 2022) "La Juve non era inferiore alle prime tre, ma qualcosa non ha funzionato", dice il tecnico bianconero TORINO - Andrea Barzagli lo avrebbe voluto ancora in rosa piuttosto che rispondere alle sue ...

Milan e Juventus hanno mentalità diverse, ma entrambe vogliono vincere", spiegache ricorda il no detto al Real Madrid: "La Juventus era una sfida, insieme alla società e ai tifosi, insieme a ...È questo, a bocce ferme, senza lo stress del pre e del post partita, il momento migliore per "estorcere" verità ai grandi protagonisti del mondo del. Maxsi è allora confessato a ruota ...'La Juve non era inferiore alle prime tre, ma qualcosa non ha funzionato', dice il tecnico bianconero TORINO (ITALPRESS) - Andrea Barzagli lo ...La Juventus, nel corso dell'estate, deve obbligatoriamente intervenire sul mercato per rinforzare la rosa nel migliore dei modi.