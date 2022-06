Buon compleanno Lia ?? (Di martedì 31 maggio 2022) Il tuo ricordo ti consegna all’eternità. Con esso mi cullo e mi nutro perché nell’eternità io possa ritrovarti… Nel ricordo di Lia ?nel giorno del suo decimo compleanno in cielo. Dedicata a Lia (CLICCA QUI) – di Eugenio Montale ???? ?????????? ?? ??? ?? ????? Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di martedì 31 maggio 2022) Il tuo ricordo ti consegna all’eternità. Con esso mi cullo e mi nutro perché nell’eternità io possa ritrovarti… Nel ricordo di Lia ?nel giorno del suo decimoin cielo. Dedicata a Lia (CLICCA QUI) – di Eugenio Montale ???? ?????????? ?? ??? ?? ????? Il Blog di Giò.

Advertising

OfficialASRoma : ?? Buon compleanno, @officialcafu ???? #ASRoma - acmilan : ?? Marcos Cafu, still going as strong as ever at 52! ?? ?? Uno dei sorrisi più belli mai visti a San Siro: buon comp… - WWEItalia : Tanti auguri di buon compleanno alla creativa, agile e talentuosa @YaOnlyLivvOnce! ?? #HappyBirthday - CeciHCamilleri : @patergongora Tantissimi auguri di buon compleanno!!! - CatsLov37517749 : @lulu_selassie Dolcissima Lulù, è stato facile volerti subito bene ed amarti... sei sempre stata vera e pura..non h… -