Boxe | Usyk-Joshua 2 slitta ad agosto

(Di martedì 31 maggio 2022) Eddie Hearn, leader della MatchRoom, aveva fissato il 23 luglio come probabile data per la seconda sfida tra Oleksandred Anthony, dopo la vittoria dell’ucraino lo scorso settembre a Londra. L’annuncio ufficiale però non è mai arrivato e, come spiega il The Sun, è probabile che l’incontro slitti di almeno due settimane, fino ad. La ragione è semplice: c’è una macchina promozionale da mettere in piedi e da avviare. E otto settimane non sono sufficienti. Per i due pugili è in programma un monumentale tour di promozione con conferenze stampa in programma a New York, Londra e Riyad. Se la data è ancora in discussione, scontata sembra essere la scelta della sede: proprio l’Arabia Saudita. Due settimane in più per l’organizzazione, ma anche per la preparazione al grande evento., dopo aver lasciato ...