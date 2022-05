Basket | playoff Serie A1 2021 2022 | la Virtus Bologna vola in finale | Tortona ko anche in gara-3

(Di martedì 31 maggio 2022) Non si arresta la striscia di vittorie aiper laSegafredo, che in-3 di semiha espugnato il PalaFerraris di Casale Monferrato superando per 69-77 la Bertram Derthonae chiudendo così lasul 3-0.Scudetto numero 14 nella storia delle “V” nere, che attendono una tra l’Olimpia Milano e la Dinamo Sassari, con l’Armani Exchange avanti 2-0 nella. TUTTI I RISULTATI DEICALENDARIO e TV SEMIFINALI COMPOSIZIONE TABELLONI La cronaca – I primi minuti di partita sono un autentico assolo dellae di Shengelia, che trascina i suoi con 9 punti nei primi quattro minuti per l’eloquente 18-3 che apre la partita. ...

Gazzetta_it : La Virtus Bologna è già in finale: 69-77 a Tortona in gara 3 #basket #LBAPlayoff2022 - FutbolDaltonico : RT @sportmediaset: Virtus implacabile e prima finalista: 3-0 nella serie con Tortona #LBAPlayoff2022 - LaCittaSalerno : +++ #BASKET +++ Givova Scafati conquista la finale playoff LEGGI QUI --> - Therealfutbolf1 : RT @sportmediaset: Virtus implacabile e prima finalista: 3-0 nella serie con Tortona #LBAPlayoff2022 - sportmediaset : Virtus implacabile e prima finalista: 3-0 nella serie con Tortona #LBAPlayoff2022 -

E' la Virtus Bologna la prima finalista della Serie A di basket: Belinelli e compagni conquistano anche gara 3 in casa di Tortona col punteggio di 77-69 e possono così difendere il titolo conquistato ...
Basket, Serie A1: la Virtus Bologna batte 69-77 Tortona anche in gara-3 e vola in finale Scudetto, ecco la cronaca e il tabellino ...