Arcidiacono fa il primo passo a Catez ob Savi

(Di martedì 31 maggio 2022) La testa di serie n. 2 del 15mila dollari sloveno è una delle due italiane in campo fin qui nei tornei ITF femminili di questa settimana. Sconfitta alturno, invece, per Chiara Girelli a Monastir

Pubblicità

FIT

... innanzitutto, al Sindaco di Monreale Albertoe al Presidente del Consiglio Comunale ...di iscrizione al corso di Laurea presso l'Università Mercatorum al costo di 600 euro per ilanno ...Ildice all'altro che ha provato a chiedere spiegazioni ai carabinieri 'ma quello mi fa: 'non ... X Guarda MassimoCATANIA – Si chiamava Salvatore Arcidiacono e faceva il bracciante agricolo il 55enne morto due notti fa in uno scontro tra due moto, a Giarre, in via Finocchiaro Aprile. Nell’incidente è rimasto feri ...Alla presenza del Presidente del Coni Lombardia Marco Riva, del Consigliere Regionale FIT Roberto Recalcati, delle autorità, della direzione del Centro, Franco Arcidiacono patron del torneo ha present ...