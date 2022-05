United | Dalot in uscita | ci pensano due club di A

(Di lunedì 30 maggio 2022) In casaresta in bilico il futuro di: il terzino portoghese è finito nel mirino di Fiorentina e Roma In casail futuro di alcuni giocatori resta in bilico. Con l’imminente arrivo di Ten Hag sulla panchina potrebbero salutare Wan Bissaka o. Sul terzino portoghese si sarebbe registrato l’interesse di Fiorentina e Roma, alla ricerca di un esterno destro. La valutazione dell’ex Milan è di 15 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

