Una Vita, anticipazioni: morte e distruzione ad Acacias (Di lunedì 30 maggio 2022) I fan di Una Vita, nel corso delle prossime puntate, assisteranno a scene decisamente drammatiche e commoventi. Tutto partirà quando Fausto Salazar, un militante anarchico, ordinerà a Soledad Lopez, sua ex amante, di collocare una potente bomba nel quartiere di Acacias. La donna, ormai scacciata da Marcos Bacigalupe che ha scoperto che è stata lei ad assassinare Felicia Pasamar, e ricercata dalla polizia, non avrà più nulla da perdere ed eseguirà alla lettera le istruzioni dell'uomo. In pochi minuti, lo scoppio dell'ordigno devasterà l'intero quartiere e nulla sarà più come prima. Gli spoiler della soap opera spagnola rivelano che, in questa tragica circostanza, perderanno la Vita diversi personaggi molto amati e la loro morte lascerà il segno anche per quanto concerne le dinamiche di Vita dei loro ...

