Ultime Notizie – Stop bimbi in carcere con madri | ok Camera a proposta di legge

(Di lunedì 30 maggio 2022) Sì dellaalladiimpedisce ai bambini piccoli di ritrovarsi a vivere inal seguito direcluse. “Mai più bambini in: l’approvazione da parte delladelladia prima firma Paolo Siani rappresenta un importante passo in avanti verso la cancellazione di questa inammissibile, vergognosa situazione che si verifica nelle carceri italiane”, dice il deputato Pd Walter Verini, relatore del provvedimento approvato oggi in prima lettura dall’Aula dellacon 241 sì e solo 7 voti contrari. “Il testo approvato tutela i bambini che sono costretti a vivere tra le sbarre insieme alledetenute, prevedendo destinazioni presso le case famiglia o ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Costa (Salute):?estate senza restrizioni, a ottobre nuovo vaccino… - sole24ore : ?? #Sanzioni #Ue sul petrolio russo, #ViktorOrban blocca la bozza di intesa: - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Dai modelli #meteo di #temperatura a 850 hPa: l'anticiclone africano sull'Italia centro-meridionale nel fine settimana del… - zazoomblog : Ultime Notizie – Concorrenza da balneari a colonnine elettriche: ok Senato a ddl - #Ultime #Notizie #Concorrenza -

Il Sole 24 ORE

Terza guerra mondiale,/ Russia "liberare Donbass". Resa Severodonetsk Spannaus però si dice convinto che tale strada sia tutt'altro che efficace per ottenere buoni risultati: " ...ANCONA - Ancora disperazione: una donna di 88 anni nel tardo pomeriggio di oggi si è lanciata dal terrazzo della propria abitazione (quarto piano) di via Benedetto Croce per crollare sul tetto di una ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 7.537 casi (-23,2% sulla settimana) e 62 vittime Chiara Nasti non si cura delle grandi polemiche delle ultime ore e si regala un po' di relax a San Marino. La foto è bollente.Sono 7.537 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 14.826 di ieri, per un totale di 17.396.723 dall’inizio dell’epidemia. I dimessi/guariti sono 20.971, ...