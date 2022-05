Ucraina: Letta a Lavrov, 'c'è differenza tra democrazia e regime' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "No, Ministro Lavrov, la Francia non invaderebbe il Belgio e l'Italia non occuperebbe il Ticino, uccidendone soldati e civili. Questa è la differenza tra noi e voi. Tra le democrazie europee e il vostro regime. #Ucraina #Putin". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter replicando alle parole del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un'intervista a Le Soir. Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "No, Ministro, la Francia non invaderebbe il Belgio e l'Italia non occuperebbe il Ticino, uccidendone soldati e civili. Questa è latra noi e voi. Tra le democrazie europee e il vostro. ##Putin". Così il segretario del Pd, Enrico, su twitter replicando alle parole del ministro degli Esteri russo, Sergei, in un'intervista a Le Soir.

matteosalvinimi : Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Itali… - Zamberlett : RT @Erica43581765: DRAGHI, NATO E USA = POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #DraghiVatten… - TV7Benevento : Ucraina: Letta a Lavrov, 'c'è differenza tra democrazia e regime' - - Erica43581765 : DRAGHI, NATO E USA = POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO … - pietro_zerbini : @EnricoLetta Caro Letta, l'Italia non ha bombardato il Tirolo di lingua tedesca ma ha dato autonomia, non come l'Uc… -