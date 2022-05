Telese su Mourinho: “Sta sulle scatole in Italia, fanno mobbing su di lui. Una specie di complotto” (Di lunedì 30 maggio 2022) Il giornalista Luca Telese ha parlato a L’Interista a riguardo di Jose Mourinho. Il tecnico della Roma ha da poco conquistato la Conference League, ma secondo Telese in Italia continua a non essere... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 30 maggio 2022) Il giornalista Lucaha parlato a L’Interista a riguardo di Jose. Il tecnico della Roma ha da poco conquistato la Conference League, ma secondoincontinua a non essere...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Telese su #Mourinho: “Sta sulle scatole in Italia, fanno mobbing su di lui. Una specie di complotto” - giuseppeaufiero : @tuttonapoli Signor Telese, sono tifoso del Napoli e sinceramente le dico che non vorrei mai vincere una Conference… - Chiariello_CS : RT @tuttonapoli: Telese: 'Spalletti rosica per la Conference della Roma. Con Mourinho lo scudetto sarebbe del Napoli' - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Telese: 'Spalletti rosica per la Conference della Roma. Con Mourinho lo scudetto sarebbe del Napoli' - CarloRo79403302 : @tuttonapoli Si vede che Telese, ha conosciuto bene Spalletti, quando ha allenato la Roma! Molto interessanti le sue tesi, su Mourinho. -