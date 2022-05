Super Caironi nei 100 Record del mondo soffiato a Sabatini - Sport - quotidiano.net

Advertising

L'Eco di Bergamo

Il Prefontaine Classic di Eugene, Oregon, ha registrato una nuova impresa di Martina(nella foto). Sulla stessa pista dei Mondiali che inizieranno il 15 luglio, la fuoriclasse bergamasca riesce a fermare a 14.02 il crono al traguardo dei 100 metri T63 e a prendersi per 9 ...DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2022: MARTINA! Emozioni straordinarie nella diretta della Diamond League 2022 per il meeting di Eugene , con una performance travolgente di Trayvon Bromel! L'atleta statunitense vince con 993, si ... Martina Caironi formato super: vince i 100 a Savona battendo la regina Sabatini Il Prefontaine Classic di Eugene, Oregon, ha registrato una nuova impresa di Martina Caironi (nella foto). Sulla stessa pista dei Mondiali che inizieranno il 15 luglio, la fuoriclasse bergamasca riesc ...Martina Caironi ha siglato il nuovo record del mondo sui 100 metri (categoria T63). L'azzurra si è esaltata sulla pista di Eugene, in un evento di contorno della Diamond League, e ha corso uno spettac ...