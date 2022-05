Stefano D’Orazio, la moglie in lacrime a Domenica In: «Ho perso gli uomini più importanti della mia vita» (Di lunedì 30 maggio 2022) Ricordo indelebile. Ospite a Domenica In, la moglie di Stefano D’Orazio,Tiziana Giardoni, per raccontare i momenti dolorosi vissuti dopo la scompaarsa del batterista dei Pooh. «Stiamo riprendendo la vita di tutti i giorni. Sto tentando di occupare tutto lo spazio che posso cercando di lavorare a dei progetti, di portare avanti dei progetti di Stefano». E sottolinea: «Lui mi dà una forza incredibile e devo farlo perché lo devo a lui, a me stessa ed alla nostra storia». La loro storia è nata nel 2007 grazie ad una cena con amici comuni: «Da allora, Stefano mi ha stupito tutti i giorni» ha detto Tiziana in lacrime. «E’ ancora forte il dolore» ha spiegato, nonostante siano passati quasi due anni dalla morte del batterista, causa Covid. «Quando c’è l’amore ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 30 maggio 2022) Ricordo indelebile. Ospite aIn, ladi,Tiziana Giardoni, per raccontare i momenti dolorosi vissuti dopo la scompaarsa del batterista dei Pooh. «Stiamo riprendendo ladi tutti i giorni. Sto tentando di occupare tutto lo spazio che posso cercando di lavorare a dei progetti, di portare avanti dei progetti di». E sottolinea: «Lui mi dà una forza incredibile e devo farlo perché lo devo a lui, a me stessa ed alla nostra storia». La loro storia è nata nel 2007 grazie ad una cena con amici comuni: «Da allora,mi ha stupito tutti i giorni» ha detto Tiziana in. «E’ ancora forte il dolore» ha spiegato, nonostante siano passati quasi due anni dalla morte del batterista, causa Covid. «Quando c’è l’amore ...

Advertising

ParliamoDiNews : “Voleva essere una bella sorpresa”. Domenica In, la vedova di Stefano D’Orazio scoppia in lacrime - Notizie Dal Mon… - marcoluci1 : Tiziana Giardoni a Domenica In si emoziona parlando del suo Stefano D'Orazio: 'Nel suo ricordo trovo la forza' - marcoluci1 : RED CANZIAN/ “Stefano D’Orazio? I grandi amori e le grandi amicizia non muoiono mai” - marcoluci1 : RT @fortunatozeta: Le immagini inedite di Stefano D'Orazio che abbiamo appena visto sono state girate nel giugno 2020, il periodo in cui Re… - marcoluci1 : RT @fanpage: A #DomenicaIn, tutto il dolore di Tiziana Giardoni, moglie dell'indimenticato Stefano D'Orazio -