Sollevamento Pesi | Genchev trionfa nei -67 kg agli Europei 2022 | secondo Mishvelidze

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 maggio 2022) Uno slancio da urlo regala l’oro a Valentin. L’atleta bulgaro ha vinto nettamente la prova dei-67 kg ai Campionati, rassegna in scena questa settimana in Albania, a Tirana, rendendosi protagonista di una prestazione pazzesca nella seconda parte della gara. Il classe 2000 seguito da Stoyan Stoyanov, già bronzo lo scorso anno a Mosca, dopo aver ottenuto la seconda posizione nello strappo alzando 139 ha preso letteralmente in largo nello slancio, dove è riuscito a tirare su l’alta misura di 175 provando, con l’oro già al collo, addirittura 180, fallendo però il tentativo finale e arrivando a 314 kg di totale. Al posto d’onore si è piazzato quindi il georgiano Shota, artefice del risultato il migliore nello strappo, 142 kg per lui, e del terzo nello slancio, dove ha alzato 165 per la misura ...