Scuola, Bianchi a Sky TG24: "Nessuna intenzione di smantellare quella pubblica" (Di lunedì 30 maggio 2022) "Non solo questo è un provvedimento che non va a smantellare la Scuola pubblica ma anzi, esattamente ribadisce l'esistenza della Scuola pubblica e per fare questo la formazione degli insegnanti viene affidata a tutta la struttura, che sono le nostre università, gli enti che già fanno questo, e la Scuola di alta formazione ". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a Sky TG24. Il ministro ha poi risposto a una domanda sull’adesione allo sciopero nazionale, data al 12%: "Noi abbiamo i nostri dati ma ho un grandissimo rispetto dei sindacati e delle rappresentanze. Anche io ho visto questo dato ma al di là del numero c'è un significato politico". Leggi su tg24.sky (Di lunedì 30 maggio 2022) "Non solo questo è un provvedimento che non va alama anzi, esattamente ribadisce l'esistenza dellae per fare questo la formazione degli insegnanti viene affidata a tutta la struttura, che sono le nostre università, gli enti che già fanno questo, e ladi alta formazione ". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, a Sky. Il ministro ha poi risposto a una domanda sull’adesione allo sciopero nazionale, data al 12%: "Noi abbiamo i nostri dati ma ho un grandissimo rispetto dei sindacati e delle rappresentanze. Anche io ho visto questo dato ma al di là del numero c'è un significato politico".

