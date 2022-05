Poste down: "Non c'entrano gli hacker russi ma è un problema tecnico" (Di lunedì 30 maggio 2022) Questa mattina numerose segnalazioni di disservizi avevano fatto pensare a un attacco informatico del collettivo filorusso Killnet, che nei giorni scorsi aveva minacciato l'Italia Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 maggio 2022) Questa mattina numerose segnalazioni di disservizi avevano fatto pensare a un attacco informatico del collettivo filorusso Killnet, che nei giorni scorsi aveva minacciato l'Italia

servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella mattinata di oggi, 30/05/2022, stiamo ricevendo segnalazioni relative a problemi Poste Ital… - MariaAversano1 : RT @Virus1979C: Poste down: 'Non c'entrano gli hacker russi ma è un problema tecnico'. Questa mattina numerose segnalazioni di disservizi a… - HuffPostItalia : Poste down: 'Non c'entrano gli hacker russi ma è un problema tecnico' - Virus1979C : Poste down: 'Non c'entrano gli hacker russi ma è un problema tecnico'. Questa mattina numerose segnalazioni di diss… - CacoVaniglia : @PerutaAntonio @mrcllznn @PosteNews le poste italiane si buttano giù da sole, figuriamoci. invece vedo down il sito… -