Playoff Serie A1 2021/2022: Olimpia Milano batte Sassari in rimonta e fa sua anche gara-2 (Di lunedì 30 maggio 2022) La cronaca e il tabellino di AX Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida come gara-2 delle semifinali dei Playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Partita spettacolare al Forum e decisamente più equilibrata rispetto alla sfida che aveva aperto la Serie: Sassari si ritrova con un buon margine da gestire a fine primo tempo, subendo però la rimonta di classe e forza dei meneghini che vincono 91-82 e ora in Sardegna avranno il primo match point per la finale. TUTTI I RISULTATI DEI Playoff CALENDARIO e TV SEMIFINALI COMPOSIZIONE TABELLONI LA PARTITA – L’avvio di Milano è straripante, con un parziale da 7-0, ma Sassari torna velocemente in partita ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) La cronaca e il tabellino di AX Armani Exchange-Banco di Sardegna, sfida valida come-2 delle semifinali deidellaA1di basket. Partita spettacolare al Forum e decisamente più equilibrata rispetto alla sfida che aveva aperto lasi ritrova con un buon margine da gestire a fine primo tempo, subendo però ladi classe e forza dei meneghini che vincono 91-82 e ora in Sardegna avranno il primo match point per la finale. TUTTI I RISULTATI DEICALENDARIO e TV SEMIFINALI COMPOSIZIONE TABELLONI LA PARTITA – L’avvio diè straripante, con un parziale da 7-0, matorna velocemente in partita ...

