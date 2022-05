Petrolio, il barile supera 120 dollari, sui massimi da 2 mesi (Di lunedì 30 maggio 2022) Il barile di Petrolio supera la soglia dei 120 dollari per la prima volta da due mesi a questa parte, mentre i paesi dell'Unione Europea continuano a discutere una possibile messa al bando delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Ildila soglia dei 120per la prima volta da duea questa parte, mentre i paesi dell'Unione Europea continuano a discutere una possibile messa al bando delle ...

