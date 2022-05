“Non lo accetto”. Isola, furia Edoardo Tavassi contro la produzione: i naufraghi con lui (Di lunedì 30 maggio 2022) Isola dei famosi, Edoardo Tavassi critica produzione. A poche ore dalla diretta l’atmosfera di scalda. Edoardo che nei giorni scorsi aveva avuto una pesante lite con Marco Maccarini. Non aveva fatto mistero di credere che sia un incoerente: “Lui è l’incoerenza più totale…Ha fatto le scuse finte a Pamela per averla ferita…Oggi ha detto a noi di pensare non si sia fatta niente…”. Con questa frase ha, quindi, rivelato un retroscena sull’incidente che ha coinvolto Pamela Petrarolo”. “Quindi ha preso la parola Nicolas Vaporidis che ha detto: “Si comporta in maniera furba…Ha sempre quel sorriso beffardo stampato sul volto… Non è uno sprovveduto, credetemi…”.Secondo l’attore il naufrago dell’Isola dei Famosi sarebbe né più né meno un abilissimo giocatore, che sta cercando in tutti i modi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022)dei famosi,critica. A poche ore dalla diretta l’atmosfera di scalda.che nei giorni scorsi aveva avuto una pesante lite con Marco Maccarini. Non aveva fatto mistero di credere che sia un incoerente: “Lui è l’incoerenza più totale…Ha fatto le scuse finte a Pamela per averla ferita…Oggi ha detto a noi di pensare non si sia fatta niente…”. Con questa frase ha, quindi, rivelato un retroscena sull’incidente che ha coinvolto Pamela Petrarolo”. “Quindi ha preso la parola Nicolas Vaporidis che ha detto: “Si comporta in maniera furba…Ha sempre quel sorriso beffardo stampato sul volto… Non è uno sprovveduto, credetemi…”.Secondo l’attore il naufrago dell’dei Famosi sarebbe né più né meno un abilissimo giocatore, che sta cercando in tutti i modi ...

Advertising

pisto_gol : Non accetto che un calciatore professionista festeggi insultando gli avversari: è una cosa di pessimo gusto,che può… - pbersani : Alessandria. La destra è corporativa fuori da ogni decenza. In piena pandemia hanno detto no ai tamponi nelle paraf… - Francescoiava : @Teraaasa Non scherzare che accetto sul serio hahaha - MariaConversano : @maurizio_lecci Ai ragione, genio. Con l'h. Non so come mi sia scappato ma è successo. Vai. Pronta per la fucilazio… - mi_lulls : quindi con questa logica state dicendo che ha fatto bene ad insultare una madre e un bambino solo perchè si è senti… -