Nicolato: «Che i giovani siano pochi è un dato di fatto, sulle ragioni…» (Di lunedì 30 maggio 2022) Le parole di Nicolato in vista dei prossimi appuntamenti dell'under 21: «C'è qualche problemino, ma le difficoltà mi divertono» Paolo Nicolato è intervenuto in conferenza stampa in vista dell'impegni dell'Under 21 contro Lussemburgo, Svezia e Irlanda. Di seguito le sue dichiarazioni. CONDIZIONI – «Ci sono giocatori con dei problemini, speriamo che la situazione si normalizzi. Non abbiamo mille giocatori, ma la nostra volontà è fare il meglio ed il massimo, e lavoriamo per questo. Io vengo dalle difficoltà, più ce ne sono e più mi diverto. In Svezia, dove giocano ancora il campionato, sarà uno scontro diretto, e nell'unica partita che abbiamo perso eravamo proprio in queste condizioni. Lo dico per tenere la squadra sveglia, se non si sta bene fisicamente avremo grandi problemi». RICHIESTA ALLA SQUADRA – «Non mi aspetto altro che ciò che sanno ...

