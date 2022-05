Nepal, ritrovato aereo scomparso: “Si è schiantato a 4mila metri di altitudine”. I soccorsi hanno recuperato 14 corpi (Di lunedì 30 maggio 2022) È stato ritrovato il relitto dell’aereo scomparso domenica tra le montagne del Nepal. Si è schiantato in un’area chiamata Sanosware a Thasang, nella regione del Mustang. Sul velivolo erano presenti 19 passeggeri, tra cui due tedeschi, quattro indiani e dieci Nepalesi, oltre a tre membri dell’equipaggio. “Finora sono stati recuperati quattordici corpi e le ricerche continuano per gli altri. Il tempo è pessimo, ma siamo riusciti a portare una squadra sul luogo dell’incidente. Non è stato possibile effettuare altri voli”. A parlare è il portavoce dell’Autorità per l’aviazione civile Nepalese, Deo Chandra Lal Karn, che ha fornito gli ultimi aggiornamenti. Secondo Pradeep Gauchan, un funzionario locale, il relitto si trova a un’altitudine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) È statoil relitto dell’domenica tra le montagne del. Si èin un’area chiamata Sanosware a Thasang, nella regione del Mustang. Sul velivolo erano presenti 19 passeggeri, tra cui due tedeschi, quattro indiani e dieciesi, oltre a tre membri dell’equipaggio. “Finora sono stati recuperati quattordicie le ricerche continuano per gli altri. Il tempo è pessimo, ma siamo riusciti a portare una squadra sul luogo dell’incidente. Non è stato possibile effettuare altri voli”. A parlare è il portavoce dell’Autorità per l’aviazione civileese, Deo Chandra Lal Karn, che ha fornito gli ultimi aggiornamenti. Secondo Pradeep Gauchan, un funzionario locale, il relitto si trova a un’...

Advertising

Agenzia_Ansa : È stato ritrovato il relitto dell'aereo passeggeri scomparso in Nepal. Rinvenuti anche 14 corpi. Il velivolo si tro… - fanpage : È stato ritrovato tra le montagne del Nepal dall’esercito il relitto dell’aereo della compagnia Tara Air che traspo… - LiberoReporter : Ritrovato aereo scomparso in Nepal, recuperati 14 corpi - Gaebaldi : Ritrovato aereo scomparso in Nepal, recuperati 14 corpi - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: L'aereo nepalese che era scomparso dai radar poco dopo il decollo è stato ritrovato: si è schiantato su una montagna. https… -