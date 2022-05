Nations League 2022 | il calendario dell’Italia | date e orari di tutte le partite

(Di lunedì 30 maggio 2022) Entra nel vivo la. L’Italia, campione d’Europa in carica ma assente ai prossimi Mondiali, è nel gruppo 3 della Lega A. Un girone di ferro con Inghilterra e Germania oltre all’Ungheria. Si parte proprio contro i tedeschi sabato 4 giugno, mentre tre giorni dopo sarà tempo di Italia-Ungheria. Sabato 11 giugno invece si fa visita nuovamente all’Inghilterra, non a Wembley ma al Molineux di Wolverhampton. IlSabato 4 giugno Ore 20:45, Italia-Germania Martedì 7 giugno Ore 20:45, Italia-Ungheria Sabato 11 giugno Ore 20:45, Inghilterra-Italia Martedì 14 giugno Ore 20:45, Germania-Italia Venerdì 23 settembre Ore 20:45, Italia-Inghilterra Lunedì 26 settembre Ore 20:45, Ungheria-Italia SportFace.

