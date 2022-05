MotoGP | GP Catalogna 2022 | i precedenti di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini a Barcellona

(Di lunedì 30 maggio 2022) Archiviato l’appuntamento del Mugello, lanon si prende alcuna pausa e si appresta a vivere il Gran Premio di. Allo scopo di capire cosa aspettarsi daall’autodromo del Montmelò, andiamo a ripercorrere idei due centauri italiani di punta sul circuito edificato alle porte diCominciamo daperché il suo rapporto con questa pista è ottimo. Non a caso nel 2014, in Moto3, ottiene il primo podio della carriera nel motomondiale. Quella gara viene dominata da Alex Marquez, ma l’allora teenager riminese rimane tutto il GP nel gruppo che si gioca le posizioni alle spalle dell’iberico, facendo propria la volata ...

Advertising

MAM-e

... Bagnaia è stato infatti autore di una gara impeccabile nel Gran Premio d'Italia diandato ... dal 3 al 5 giugno per il Gran Premio dellasul Circuit de Barcelona " Catalunya.Tra una settimana lasarà di nuovo in pista per il GP dellasul circuito di Barcellona. Autore Manolo Serafini Categoria Sport MotoGP, GP Catalogna 2022 (Barcellona): calendario, programma, orari diretta tv e streaming prossima gara Messo in archivio lo splendido fine settimana del Gran Premio d'Italia al Mugello, è già tempo di pensare alla prossima tappa. Nel weekend in arrivo, infatti, sarà tempo del Gran Premio di Catalogna, ...Merito di Pecco Bagnaia, che al Mugello conquista il secondo centro stagionale dopo quello di un mese fa a Jerez. Una gioia che coinvolge anche Paolo Ciabatti, che al termine del Gran Premio esalta la ...