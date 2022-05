Mobility as a Service | operatori taxi e NCC | “Sul MaaS indispensabile un nostro coinvolgimento nel progetto sperimentale su Milano”

Advertising

BetoChumbeira : RT @regionepiemonte: #27maggio ore 11 - Conferenza stampa sala Trasparenza @regionepiemonte presentazione MaaS (Mobility as a Service, Mobi… - CuoreEconomico : Al via la prima sperimentazione regionale in Italia del MaaS - Mobility as a Service - Un nuovo concetto di mobilit… - CorriereAlbaBra : 250 piemontesi saranno protagonisti per 4 mesi della prima sperimentazione in Italia promossa da un’amministrazione… - glmatt : RT @regionepiemonte: #27maggio ore 11 - Conferenza stampa sala Trasparenza @regionepiemonte presentazione MaaS (Mobility as a Service, Mobi… - davidearato : RT @regionepiemonte: #27maggio ore 11 - Conferenza stampa sala Trasparenza @regionepiemonte presentazione MaaS (Mob… -

...Medal status from EcoVadis 1st Out - of - Home Media company to join the RE100 (committed to 100% renewable energy) Leader in self -bike rental scheme: pioneer in eco - friendlyN°1 ...250 piemontesi saranno protagonisti per 4 mesi della prima sperimentazione in Italia promossa da un'amministrazione regionale del MaaS "as aas a, l'innovativo sistema che permetterà di trasformare la mobilità in un servizio on demand includendo il trasporto pubblico e quello privato, dai bus ai treni, dai ...(FERPRESS) – Torino, 27 MAG – 250 piemontesi saranno protagonisti per 4 mesi della prima sperimentazione in Italia promossa da un’amministrazione regionale del MaaS – Mobility as a Service, Mobility a ...480 stazioni Tamoil in Italia espandono la rete del fornitore europeo di servizi per la mobilità DKV Mobility in cui è possibile fare rifornimento e pagare digitalmente attraverso la DKV APP ...