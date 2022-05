Marotta esce allo scoperto | l’ha detto su Dybala e Lukaku!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 30 maggio 2022) Giuseppeè intervenuto all’evento “L’amico atletico” organizzando dalla Fondazione Onlus Canaletti a Milano. Fra i temi toccati dal dirigente dell’Inter, anche il mercato nerazzurro. Sue Lukaku: “Da parte nostra non c’è ansia e non dobbiamo fare le cose frettolosamente. Abbiamo già fatto qualcosa in anticipo, provando a muoverci prima del tempo. Ci vuole coraggio e creatività nel fare certe scelte. Lo zoccolo duro della squadra non verrà manomesso, siamo l’Inter e in quanto tale vogliamo raggiungere traguardi ambiziosi“Lukaku Su Perisic al Tottenham: “Ci dispiace che abbia scelto il Tottenham, ma voleva vivere una nuova esperienza in Inghilterra. Non eravamo in grado di presentare un’offerta migliore, perché la sua scelta era basata su un futuro diverso. Abbiamo massimo ...