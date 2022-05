Louvre | atto vandalico ai danni della Gioconda | come sono andate le cose

Advertising

Corriere : La Gioconda di Leonardo bersaglio di un atto vandalico: imbrattata con una torta (nessun danno) - MediasetTgcom24 : Uomo lancia una torta contro la Gioconda al Louvre: l'atto vandalico, poi l'urlo 'Salviamo il pianeta' #gioconda… - LaStampa : Lancia una torta contro la Gioconda al Louvre: l’atto vandalico “per la salvezza del pianeta” - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: Torta contro la Gioconda, atto vandalico al Louvre: le motivazioni del gesto - BabbaiFabry : RT @LaNotiziaTweet: Torta contro la Gioconda, atto vandalico al Louvre: le motivazioni del gesto -

... quando un visitatore del famoso museo deldi Parigi ha imbrattato di glassa il vetro ... Secondo un utente di Twitter che ha filmato l', l'uomo ha prima tentato di rompere il vetro ......per il cambiamento climatico in cerca di attenzione è stato filmato mentre attaccava la Monna Lisa all'interno del Museo del. L'incidente ha stupito i passanti che hanno filmato l'...Per l'ennesima volta, il quadro più famoso del mondo è stato vandalizzato: un uomo ha sporcato di torta la Gioconda.Si tratterebbe di un atto dimostrativo per sensibilizzare sulla protezione ambientale. Nessun danno per la Monna Lisa, protetta da un vetro di sicurezza PARIGI - Spettacolo inatteso al Louvre di ...