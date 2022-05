Laurea in Fisioterapia per i primi 60 italiani dell'ateneo di Gorazde (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - "I primi Laureati italiani del corso di Laurea in Fisioterapia in lingua italiana sono finalmente una realtà e non solo un auspicio", per "un'offerta formativa - con 4 corsi anche in lingua italiana - perfettamente in linea con quella dei nostri atenei e che permette di conseguire titoli di studio abilitanti alla professione ed equipollenti, per legge, in Italia". Così Salvatore Messina, rettore dell'Università internazionale di Gorazde, nella Bosnia ed Erzegovina, lo scorso 12 maggio alla proclamazione dei primi 60 italiani dottori nel corso di Laurea dell'ateneo. Alla cerimonia di consegna delle pergamene, nella sede universitaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - "Itidel corso diinin lingua italiana sono finalmente una realtà e non solo un auspicio", per "un'offerta formativa - con 4 corsi anche in lingua italiana - perfettamente in linea con quella dei nostri atenei e che permette di conseguire titoli di studio abilitanti alla professione ed equipollenti, per legge, in Italia". Così Salvatore Messina, rettore'Università internazionale di, nella Bosnia ed Erzegovina, lo scorso 12 maggio alla proclamazione dei60dottori nel corso di. Alla cerimonia di consegnae pergamene, nella sede universitaria ...

