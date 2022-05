La Commissione Ue punta a un database sanitario comunitario: io propongo History Health (Di lunedì 30 maggio 2022) Proprio mentre l’Italia è colpita da persone che cercano di sottrarre dati, di aziende, di ospedali, di ministeri, per creare disagio assoluto, la Commissione europea propone entro il 2025 di digitalizzare, sotto sorveglianza di una Commissione per ogni stato membro, i dati sanitari di ogni cittadino. “I dati sanitari sono potere, i dati sanitari sono il sangue che scorre nelle vene dei nostri sistemi sanitari”, e io sono sempre più convinto che debbano essere e restare di esclusiva proprietà di ogni persona. Mettiamo bastoni fra le ruote a chi vuole rubare le nostre identità, alle aziende farmaceutiche che non investirebbero in patologie rare se sapessero l’esatto numero, alle assicurazioni che non assicurerebbero più, se non a caro prezzo, le patologie rare e costose. E questo proprio mentre, come succede ormai da anni nel nostro paese, la sanità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Proprio mentre l’Italia è colpita da persone che cercano di sottrarre dati, di aziende, di ospedali, di ministeri, per creare disagio assoluto, laeuropea propone entro il 2025 di digitalizzare, sotto sorveglianza di unaper ogni stato membro, i dati sanitari di ogni cittadino. “I dati sanitari sono potere, i dati sanitari sono il sangue che scorre nelle vene dei nostri sistemi sanitari”, e io sono sempre più convinto che debbano essere e restare di esclusiva proprietà di ogni persona. Mettiamo bastoni fra le ruote a chi vuole rubare le nostre identità, alle aziende farmaceutiche che non investirebbero in patologie rare se sapessero l’esatto numero, alle assicurazioni che non assicurerebbero più, se non a caro prezzo, le patologie rare e costose. E questo proprio mentre, come succede ormai da anni nel nostro paese, la sanità ...

