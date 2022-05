Incidente a Guidonia, morto bimbo di 3 anni (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Non ce l’ha fatta il bimbo di tre anni, coinvolto nell’Incidente, avvenuto sabato 28 maggio nei pressi di Guidonia. Il piccolo era stato ricoverato nella terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli nel pomeriggio in codice rosso. Le sue condizioni, apparse subito gravissime, hanno determinato la morte avvenuta oggi, nonostante tutti i tentativi dell’équipe medica della Tip guidata dal professor Giorgio Conti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Non ce l’ha fatta ildi tre, coinvolto nell’, avvenuto sabato 28 maggio nei pressi di. Il piccolo era stato ricoverato nella terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli nel pomeriggio in codice rosso. Le sue condizioni, apparse subito gravissime, hanno determinato la morte avvenuta oggi, nonostante tutti i tentativi dell’équipe medica della Tip guidata dal professor Giorgio Conti. L'articolo proviene da Italia Sera.

