Il caso delle infermiere spiate: ora il rischio è la divulgazione sui siti hard (Di lunedì 30 maggio 2022) Non fosse drammatico, sarebbe grottesco. Persino ridicolo. Perché la storia delle infermiere di Empoli, spiate mentre si fan la doccia al termine di una dura giornata di lavoro da una microtelecamera nascosta nel muro, sembra essere la trama di uno dei tanti modesti b movie anni Settanta. Purtroppo, in questo caso, non c'è nulla da ridere. Perché spiare delle madri, delle figlie, delle mogli mentre si lavavano non ha nulla di goliardico o divertente. È, semplicemente, un atto di pura e semplice violenza. La dimostrazione tangibile di come rispetto e parità di genere siano parole prive di significato. Almeno in Italia. Ma al peggio, come si suol dire, non vi è davvero mai fine. Perché, al momento, non è ancora stato chiarito un dettaglio. Che potrebbe fare ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Non fosse drammatico, sarebbe grottesco. Persino ridicolo. Perché la storiadi Empoli,mentre si fan la doccia al termine di una dura giornata di lavoro da una microtelecamera nascosta nel muro, sembra essere la trama di uno dei tanti modesti b movie anni Settanta. Purtroppo, in questo, non c'è nulla da ridere. Perché spiaremadri,figlie,mogli mentre si lavavano non ha nulla di goliardico o divertente. È, semplicemente, un atto di pura e semplice violenza. La dimostrazione tangibile di come rispetto e parità di genere siano parole prive di significato. Almeno in Italia. Ma al peggio, come si suol dire, non vi è davvero mai fine. Perché, al momento, non è ancora stato chiarito un dettaglio. Che potrebbe fare ...

chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - stylesun__ : RT @L0VELYGHVFA: la cosa che preferisco delle coppie della duologia dei corvi è che non c'è gelosia, nessuno gioca con i sentimenti dell'al… - tempoweb : Il caso delle #infermiere spiate ad #Empoli: ora il rischio è la divulgazione sui siti hard #ospedali #30maggio… -