Golf | Sam Burns vince il Charles Schwab Challenge | battuto Scheffler al playoff

(Di lunedì 30 maggio 2022) Samil. Un birdie alla prima buca del play-off e il 25enne della Louisiana (71 68 67 65) supera in Texas il numero 1 mondiale Scottie(66 65 68 72). Si tratta del quarto successo (in 102 apparizioni) in carriera sul PGA Tour. Entrambi hanno chiuso le 72 regolamentari con uno score di 271 (-9) colpi ma, a far la differenza allo spareggio, è stata una prodezza del 25enne di Shreveport. All’inizio del quarto round, era sette colpi dietro a(leader dal primo a terzo giro). Poi la rimonta che lo ha visto risalire – con un parziale di 65 (-5), caratterizzato da sette birdie, con due bogey – dalla sedicesima posizione. In Texas, terzo posto (272, -8) per Brendon Todd, quarto con 273 (-7) per Tony Finau, Davis Riley e ...