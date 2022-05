Furti | botte e molestie a Roma Termini | fioccano denunce e multe

(Di lunedì 30 maggio 2022)– Nel fine settimana, i Carabinieri del NucleoScalohanno svolto un servizio coordinato di controllo nelle aree interne e esterne della stazionee in piazza dei Cinquecento mirato al contrasto di ogni forma di illegalità, degrado e abusivismo. Ad esito delle verifiche, i Carabinieri hanno denunciato 7 persone: una 14enne bosniaca sorpresa a rubare il portafogli ad una 52enne all’interno della galleria Forum; un 35enne polacco, senza fissa dimora, sorpreso in via Marsala mentre urinava nei pressi di un esercizio commerciale; un 45enne di Marino che, fermato in via Marsala mentre, armato di barra metallica, stava discutendo con un’altra persona, ad esito del controllo è risultato gravato da divieto di ritorno nel Comune di; una 38enne romena che ...

